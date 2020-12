I nuovi dati dell'indice Rt: il Trentino è tornato sopra l'1

TRENTO. L'indice di trasmissibilità Rt, che oggi si attesta a 0,91, continua a mantenersi pressoché stabile da tre settimane, senza scendere in modo apprezzabile, perché il contagio sta camminando a velocità differenti nelle varie Regioni: un elemento di cui bisognerà tenere conto in vista delle riaperture del 7 gennaio. Lo rileva il fisico Roberto Battiston dell'Università di Trento.



"E' evidente che la distinzione tra zone gialle, arancioni e rosse a novembre ha premiato soprattutto quelle che hanno adottato misure più stringenti", spiega Battiston. "Oggi ci troviamo in una situazione molto variegata: ci sono Regioni come Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, che sono riuscite a ridurre drasticamente il numero di infetti attivi; altre, come Veneto e Trentino, dove il motore dell'epidemia è ancora attivo con l'indice Rt appena sopra 1; altre ancora, come Puglia e Sardegna, che stanno registrando adesso il picco di infetti attivi dopo che si è spenta la fiammata della seconda ondata".



Proiettando questi dati al 7 gennaio, e partendo dal presupposto che le misure restrittive previste per le festività vengano rispettate, emerge che "alcune Regioni come Toscana, Piemonte e Lombardia potranno affrontare la sfida della riapertura con un margine di sicurezza probabilmente migliore di quello dello scorso settembre, dal momento che avranno un Rt più basso e un numero di infetti confrontabile o di poco inferiore", precisa Battiston.



"Ci sono poi casi intermedi come quello del Lazio, dove rispetto a settembre l'Rt potrebbe essere più basso a fronte però di un numero di infetti attivi maggiore. Infine ci sono Regioni più a rischio, come Puglia e Sardegna, dove la riapertura potrebbe essere troppo vicina al picco massimo e quindi peggiore che a settembre". Capitolo a parte per Veneto e Trentino, "dove rimane difficile fare previsioni dato che il numero di positivi è ancora in crescita".



Per quanto riguarda il numero dei decessi, "con oggi la seconda ondata ne conta 35.000, quanti se ne sono registrati nella prima ondata", continua Battiston. "Considerando che le ospedalizzazioni nella seconda ondata sono superiori del 15% circa rispetto alla primavera, è ragionevole aspettarsi che nei prossimi 10-15 giorni si contino altre 5.000-7.000 vittime".