Green pass, troppi i disservizi nell’emissione del certificato: l’Azienda sanitaria di Trento raccoglie tutte le segnalazioni

TRENTO. Con l’obbligo (dal 6 agosto) di presentare la Certificazione verde Covid-19 (green pass) per accedere a diversi servizi e attività (eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia) sono emerse alcune problematiche che non consentono una corretta emissione della Certificazione da parte del Ministero della salute. Da oggi sul sito dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari è disponibile un webform (https://servizi.apss.tn.it/segnalazionedgc/) per segnalare le varie problematiche, con una rapida presa in carico da parte dei vari uffici di Apss. Si tratta per lo più di criticità legate alla trasmissione dei dati a livello centrale: c’è chi ha fatto il vaccino in Regioni diverse o all’estero, chi ha fatto una sola dose perché ha già contratto il Covid-19 e chi ha un certificato vaccinale di Apss corretto ma non la corrispondente Certificazione verde Covid-19 emessa dal Ministero della salute. Possono effettuare la segnalazione i residenti in Trentino e i non residenti che hanno ricevuto in Trentino almeno una dose vaccinale, hanno effettuato qui un test antigenico o molecolare o hanno ottenuto qui un certificato di guarigione.

La segnalazione segue un percorso strutturato con un menù a tendina per scremare eventuali situazioni risolvibili in autonomia dagli utenti e categorizzare al meglio la segnalazione in ottica della presa in carico. Nel caso in cui un utente abbia perso (o non abbia ricevuto) il codice per scaricare la Certificazione è possibile recuperarlo dal sito della Certificazione verde Covid-19 a questo link: https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth. Basta inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la Certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo). Se l’utente non è iscritto al Servizio sanitario nazionale può scaricare la Certificazione verde con il solo codice fiscale (oppure l’identificativo che ha fornito al momento della vaccinazione) e la data della somministrazione a questo link: https://www.dgc.gov.it/spa/public/home.

La Certificazione verde Covid-19 è rilasciata dal Ministero della salute in formato digitale e stampabile e viene generata in maniera automatica sulla base dei dati comunicati quotidianamente a livello centrale da Regioni e Province autonome. Una volta raccolte le informazioni la Piattaforma nazionale del Ministero della salute rilascia la Certificazione (le tempistiche per la trasmissione dei dati e la generazione della Certificazione possono variare in base al tipo di prestazione sanitaria).

Ha diritto alla Certificazione verde chi ha fatto la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; ha completato il ciclo vaccinale; è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; è guarito dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde si può scaricare attraverso diversi canali: sul sito dedicato alla certificazione verde tramite Tessera sanitaria o identità digitale SPID/CIE: https://www.dgc.gov.it/web/ tramite le app Immuni o IO; tramite il portale TreC e l’app TreC_FSE (dopo essersi abilitati). Chi ha difficoltà con gli strumenti digitali può richiedere la Certificazione in farmacia.