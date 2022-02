Gli infermieri trentini: “Bene i colleghi da Tirana, ma non è la soluzione alla carenza di organici”

TRENTO. In merito alla notizia dell'arrivo in Trentino, nei prossimi giorni, di sette infermieri albanesi laureati presso l'Università cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana l'Ordine degli infermieri di Trento precisa che gli infermieri che hanno conseguito questo titolo di laurea in infermieristica possono richiedere direttamente l'iscrizione all'albo ed esercitare la professione di infermiere in Italia, in quanto lo stesso è rilasciato da un Università italiana. Il Corso di Laurea infatti segue gli ordinamenti didattici degli Atenei italiani ed è svolto in lingua Italiana. "Diamo quindi il benvenuto nella nostra Provincia e auguriamo buon lavoro alle colleghe e ai colleghi che presenteranno nei prossimi giorni la domanda di iscrizione all'Ordine", si legge in una nota dell'Ordine degli infermieri.

"Ciò premesso, è chiaro che questa non può essere la soluzione alla carenza di organici in particolare nelle Rsa, ed è fondamentale e prioritario che la Politica provinciale attivi in forma condivisa con l'Ordine e le parti interessate, azioni concrete e tangibili per la valorizzazione della professione infermieristica e per aumentare l'attrattività del sistema sanitario Trentino nei confronti della nostra professione", si legge nella nota.

Da oggi, 12 febbraio, si aprono a livello nazionale gli Stati Generali della professione infermieristica. Lo hanno deciso con forza i 102 presidenti degli Ordini provinciali degli infermieri, sostenendo una proposta del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), che poco meno di un mese fa ha inviato una lettera aperta a Governo, Parlamento, istituzioni, Regioni e Province Autonome in cui aveva annunciato di voler coagulare una risposta unitaria, indipendente da appartenenze sindacali e partitiche, da ruoli e posizioni. Una proposta concreta per il Paese che diventerà il perno delle richieste e del confronto con le istituzioni e la classe politica perché non si penalizzi più nessun protagonista del Servizio Sanitario Nazionale e che si risponda finalmente in modo esaustivo ai bisogni di salute e assistenza delle persone.