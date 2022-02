Volo di 4 metri dalla seggiovia a Campiglio: 21enne si salva

TRENTO. Si è sporto in avanti per trattenere un bastoncino che stava per cadergli e ha perso l’equilibrio cadendo dalla seggiovia.

E' uscito senza gravi conseguenze, anche se ferito al volto e con una frattura al naso, il 21 enne che ieri (14 febbraio) a Campiglio ha fatto un volo di 4 metri dalla seggiovia dell’impianto Spinale 2.

La seggiovia porta in cima allo Spinale da cui si affronta la pista Direttissima, senza ridiscendere fino a

Campiglio.

La corsa era appena partita e la sbarra di sicurezza della seggiovia doveva ancora essere abbassata.

Gli amici che erano con il ragazzo hanno tentato di trattenerlo ma non ci sono riusciti.

Dopo la caduta l'impianto è stato bloccato e gli addetti hanno chiamato il 112.

Sul posto è arrivato l'elisoccorso: il 21enne è stato subito soccorso e poi trasportato all’ospedale S.Chiara dove è stato curato soprattutto per i traumi e le ferite riportate al volto.