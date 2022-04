Ponte Caffaro, auto nella scarpata: ferite due donne

TRENTO. Due donne lombarde sono state ricoverate all’ospedale di Brescia e Gavardo a seguito di un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, 11 aprile, dopo la rotatoria di Sant’Antonio non distante da Ponte Caffaro.

La loro vettura dopo essere uscita di strada è carambolata lungo l’argine sottostante.

A prestare i primi soccorsi ambulanze e i vigili del fuoco di Storo. Le due donne sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

“Ormai come vigili del fuoco di Storo non abbiamo né confini né giurisdizioni. Con frequenza, incendi compresi, siamo soliti oltrepassare la linea di confine tra Trentino e Lombardia”, spiega Francesco Romele pure lui pompiere e ambulanziere nonché amministratore con delega alla protezione civile per il comune di Storo.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Bagolino e Anfo. A.P.