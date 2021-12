Il Coro della Sosat protagonista del Concerto di Natale della Valle del Chiese

BONDO. Sarà il Concerto di Natale col Coro della Sosat ospitato nella chiesetta San Barnaba di Bondo ad aprire venerdì sera (17 dicembre) la manifestazione Note di Natale, che per tre giorni, nel fine settimana, animerà con una serie di eventi legati al periodo natalizio il piccolo borgo del Comune di Sella Giudicarie.

È il regalo di Natale che il gruppo di giovani organizzatori legati alla Pro Loco di Bondo intende fare alla Valle del Chiese. Per il Coro della Sosat sarà l’occasione ideale per mettere a punto gli ultimi dettagli vocali del Concerto in programma sabato 18 a Trento. Per gli spettatori che non potranno accedere alla Chiesa (è richiesto il Green pass secondo le vigenti norme) ci sarà comunque la possibilità di seguire il concerto all’aperto grazie all’impianto di filodiffusione che copre il centro storico di Bondo.

Note di Natale sarà ufficialmente inaugurato venerdì alle ore 18.30 nella piazzetta antistante la chiesetta di San Barnaba. L’evento natalizio è organizzato dai giovani ed attivi componenti la Pro Loco di Bondo affiancati dall’amministrazione di Sella Giudicarie, col supporto di Bim del Chiese e dell’Apt Madonna di Campiglio. La manifestazione è stata presentata oggi (lunedì 13 dicembre) in Consiglio Regionale a Trento alla presenza del vice presidente Roberto Paccher, del presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, dell’assessore al turismo, sport, artigianato e commercio del Trentino Roberto Failoni e di Bruno Filippi del Coro della Sosat.

Come hanno spiegato Susan Molinari (vicesindaco di Sella Giudicarie), Massimo Valenti (assessore al turismo di Sella Giudicarie), Andrea Amistadi (Bim del Chiese) e Matteo Salvadori (Pro Loco do Bondo) il programma di Note di Natale prevede ulteriori concerti di cori, degustazioni delle polente vincitrici l’ultimo Festival di Storo, lo showcooking dello chef stellato Alfio Ghezzi e l’arrivo di Babbo Natale che raccoglierà le letterine dei piccoli a cui lascerà un piccolo regalo. Da venerdì sera 17 dicembre a domenica 19 nelle casette e negli avvolti del centro storico saranno posti in vendita prodotti enogastronomici di alta qualità legati alla ruralità locale ed anche di artigianato grazie ad alcune realtà locali: Piccolo Mondo di Cris, Creative Lab, Le Creazioni di Marzia Martinelli, Associazione La Busier, Il Miele di Carmen Libera, Associazione Rapy, Artigianato Arrideo Bonenti, Violet Articoli regalo, Pro Loco di Bondo, Troticoltura Valenti e della Famiglia Cooperativa Bondo Roncone. A soddisfare le richieste del palato ci saranno i prodotti gastronomici predisposti dal Ristorante La Contea e abbinati ai vini delle Giudicarie: Clisium, Filanda de Boron e Cavic.

Poi da non perdere, l’assaggio di dolci natalizi grazie alla proposta Il lato dolce di Natale cui hanno aderito i ristoranti di Sella Giudicarie, ognuno dei quali proporrà nel proprio menù un dolce particolare. Dall’11 al 26 dicembre gli ospiti troveranno così a fianco dei tradizionali piatti della gastronomia della Valle del Chiese anche questo tocco di golosità tipico delle festività di fine anno.

Venerdì nel tardo pomeriggio l’inaugurazione, poi il concerto del Coro della Sosat; si entrerà nel vivo sabato 18: in mattinata è in calendario l’animazione a favore dei bambini a cura del locale Oratorio di Bondo Breguzzo. A mezzogiorno è prevista la degustazione gratuita della Polenta con le Rape di Bondo (Rapy) vincitrice lo scorso ottobre del Festival della Polenta a Storo. Poi nel primo pomeriggio ecco lo showcooking con lo chef stellato Alfio Ghezzi impegnato nella preparazione di alcuni piatti con alimento base proprio la rapa di Bondo. Il prodotto locale capace negli ultimi anni di conquistare un posto di primo piano nei prodotti enogastronomici legati alla ruralità della Valle del Chiese. La giornata sarà chiusa dai concerti dei due gruppi Corali locali: Coro Cima Uccia e Corale San Barnaba.

La mattina di domenica 19 dicembre sarà nuovamente dedicata all’animazione per i bambini a cura del locale Oratorio. A mezzogiorno si ripeterà il rito della degustazione di una polenta. Stavolta sarà la Carbonera a cura del Gruppo alpini di Condino, giudicata miglior polenta dai partecipanti (giuria popolare) al Festiva di Storo 2021. Il pomeriggio sarà aperto dal concerto del gruppo musicale (strumenti a fiato) Le Maitinade. Un piacevole preludio all’arrivo a Bondo di Babbo Natale, che distribuirà caramelle ai piccoli e raccoglierà le loro letterine. A concludere la serata sarà il concerto del Coro Azzurro di Strada, che quest’anno festeggia i 75 anni di attività. Sarà insomma la musica popolare di montagna e le melodie di Natale a caratterizzare l’evento. Di qui la denominazione Note di Natale il cui logo e la parte grafica sono opera di LeDOlab.it, giovane team delle Giudicarie.

E non manca nemmeno l’aspetto artistico perché durante i pomeriggi di sabato e domenica l’associazione La Busier di Praso proporrà l’intaglio del legno dal vivo. Un’occasione per vedere dal vivo il lavoro scultoreo, patrimonio del mondo alpino.

La manifestazione sarà organizzata rispettando le norme vigenti; non manca l’attenzione al lato ecologico in linea coi programmi dell’amministrazione comunale di Sella Giudicarie: Pro Loco Bondo si impegna ad un uso generalizzato ed esclusivo di materiali compostabili o riutilizzabili, se previsti nell’organizzazione distribuzione di cibi o bevande, a qualsiasi titolo connessi allo svolgimento dell’attività. Bondo ti attende. C.L.