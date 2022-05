Festival della Canzone europea dei Bambini, oggi il gran finale a Pinzolo

PINZOLO. Si conclude oggi, domenica 22 maggio, con la seconda giornata a Pinzolo (Trento), il Festival della Canzone europea dei Bambini che, giunto alla XVI edizione, rappresenta il momento conclusivo di un progetto internazionale (in quest’ultima edizione ridotto alla dimensione nazionale a causa della pandemia) “Un Testo per noi”, promosso dal Coro Piccole Colonne per coinvolgere le classi primarie. Il concerto è in programma alle 15.30 al PalaDolomiti e sarà condotto dal simpaticissimo Lorenzo Branchetti, noto ai più piccini come il folletto Milo Cotogno, protagonista dello storico programma Rai “Melevisione”. I biglietti saranno in vendita un’ora prima dello spettacolo al PalaDolomiti di Pinzolo.

Il Festival è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Pinzolo, il Comune di Pinzolo e l’Associazione Piazza Viva.

Non mancherà la rappresentanza delle scuole trentine, con la classe II C della Scuola primaria “Clarina” di Trento e le classi III A e III B della Scuola primaria di Giovo.

Saliranno nuovamente sul palco le classi - provenienti da Lombardia, Lazio, Trentino e Puglia - che si sono cimentate nella stesura delle parole di una canzone e sono risultate vincitrici del concorso “Un Testo per noi”; con loro ci saranno anche i trenta bambini del Coro Piccole Colonne, diretti da Adalberta Brunelli, che canteranno i testi divenuti canzoni grazie agli artisti che li hanno musicati: il cantante Al Bano, il trombonista Sandro Comini, il cantautore Franco Fasano, che ieri (sabato 21 maggio) ha presentato alla Biblioteca di Pinzolo il suo libro, scritto con Massimiliano Beneggi, “Io amo. Dal muretto di Alassio al Festival di Sanremo. Dallo Zecchino d'Oro alle sigle per i cartoni animati. E non solo!” (D’Idee, 2021), l’arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra Maestro Alterisio Paoletti, l’autore di testi e compositore Ludovico Saccol e la direttrice artistica del Coro Piccole Colonne e del Festival Adalberta Brunelli.

I bambini hanno affrontato nei loro testi numerosi argomenti, che rispecchiano situazioni ed emozioni che fanno parte del loro mondo e della loro età, dalla gentilezza al bullismo; volendo trovare un comune denominatore tra i testi vincitori, è senza dubbio la voglia di ritrovare la socialità dopo due anni di pandemia: in ogni brano sono centrali il gruppo e la relazione con gli altri e ad accompagnare le parole ci pensano ritmi allegri e atmosfere colorate, che trasmettono energia e positività.

Le canzoni vincitrici, che si potranno ascoltare al PalaDolomiti di Pinzolo domani, sono:

“Aqua e la vitamina C” delle classi II A e II C della Scuola primaria Don Donato Panna di San Donaci, Brindisi (insegnante Nadia Nisi): è il racconto della parolina malata “aqua” che trova la sua cura nella vitamina C, musicato da Al Bano Carrisi;

“Carnevale in La minore?” della classe III A della Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme, Pavia (insegnante Emiliana Galante): un inconsueto ma travolgente Carnevale degli animali, musicato dal Maestro Alterisio Paoletti;

“La ballata della gentilezza” della classe IV B della Scuola primaria Ada Negri di Roma (insegnante Cristiana Uselli): un componimento delicato per riflettere insieme sulla semplicità ma anche sul grande potere dei gesti cortesi, musicato da Adalberta Brunelli;

“Ukubull” delle classi IV A e IV B della Scuola primaria Marcelline di Foggia (insegnante Paolo Monaco): nella comunità degli strumenti musicali l’armonia viene minacciata dall’ukulele, un bullo dispettoso che alla fine rimane solo ma viene poi perdonato, musica di Lodovico Saccol.

“La danza del corsivo” della classe II C della Scuola primaria “Clarina” di Trento (insegnante Francesca Gozzi): la fantasia dei bambini trasforma le pagine del quaderno in un mare scintillante, in cui il corsivo nuota allegro come un delfino, con la musica di Sandro Comini;

“Swag” delle classi III A e III B della Scuola primaria di Giovo, Trento (insegnanti Monia Svaldi, Liliana Giovannini e Christian Merci): i bambini immaginano l’homo habilis come una “rockstar swag” in tournée, che con la band attraversa la Tanzania portando il suo “Afrocksound”, sulle note di Franco Fasano.

Il Coro Piccole Colonne presenterà anche alcune canzoni nate dalla precedente edizione del Concorso un Testo per noi che, a causa della pandemia, non ha potuto concludersi nel 2020 con il Festival: “L’acca mutolina”, dedicata a chi ha difficoltà nell’uso di questa lettera “birichina”, musicata da Adalberta Brunelli; “Il peperoncino ballerino”, che mette in luce come in cucina e nella vita un pizzico di peperoncino aggiunga allegria e creatività, favorendo la condivisione, con musica di Adalberta Brunelli; “Gigetto Supereroe”, che racconta del piccolo bruco Gigetto, che svela ai bambini la sua incredibile magia e si trasforma, proprio come fosse un supereroe, in una variopinta farfalla, con la musica del Maestro Alterisio Paoletti.

Le classi premiate, tutte vincitrici a pari merito, oltre all’ospitalità in Val Rendena a spese dell’organizzazione, ricevono anche il Trofeo Un Testo per noi, appositamente creato da Mastro 7.

Tra sabato e domenica, inoltre, vengono consegnati i premi speciali: Premio Speciale Comune di Pinzolo, Premio Speciale Mariele Ventre, Premio Speciale Il Giornalino, Premio Speciale Luciano Anesi (intitolato al presidente dell’Associazione Coro Piccole Colonne scomparso nel 2021), Premio speciale Associazione Piazza Viva, Premio Speciale Federazione Cori del Trentino (al musicista che più ha valorizzato, nella stesura del brano, la formazione corale).

Gli obiettivi del concorso e del festival. Il Festival condivide i medesimi fini del concorso, ossia coinvolgere gli alunni della scuola primaria in un progetto (il testo di una canzone) da realizzare in gruppo con la guida del proprio insegnante, avvicinare i bambini alla musica in modo creativo, creare nuove canzoni per l’infanzia che costituiscano un efficace mezzo di comunicazione permanente, promuovere la dimensione europea creando occasioni di dialogo interculturale fra coloro che diverranno i cittadini di domani e contribuire alla diffusione della lingua italiana (per regolamento i testi elaborati all'estero infatti devono contenere almeno una parte in italiano).

Il Festival della canzone europea dei Bambini è uno spettacolo unico al mondo, nel quale il protagonista è solo ed unicamente il bambino, attraverso tre forme espressive diverse: la creatività (i testi delle canzoni sono "inventati dai bambini" e frutto di un lavoro scolastico di gruppo), la vocalità (le canzoni vengono cantate dai bambini del coro Piccole Colonne), l’espressione corporea (alle classi vincitrici spetta anche il compito di "animare" la propria canzone con costumi a tema).

Per maggiori informazioni: www.piccolecolonne.it | http://festival.piccolecolonne.it

Anche su YouTube e Facebook