Campiglio, sciatore multato 5 volte in poche ore

CAMPIGLIO. Cinque multe nel giro di poche ore: un record ad opera di uno sciatore della Repubblica Ceca che, in meno di una giornata, sulle piste di Madonna di Campiglio, ha accumulato diverse centinaia di euro di sanzione. I fatti si sono verificati la mattina del 21 gennaio: l'uomo - secondo una prima ricostruzione - incurante della presenza di diversi sciatori lungo il tracciato, ha percorso la pista nera Amazzonia a forte velocità, mettendo a rischio sia la propria incolumità che quella altrui. Per questo motivo gli agenti di polizia del Soccorso piste lo hanno bloccato, contestandogli la condotta e multandolo.

Nel primo pomeriggio, però, lo sciatore è stato nuovamente sanzionato: sulla pista Genziana, classificata come rossa, mentre gli agenti stavano soccorrendo una persona coinvolta in un incidente, lo stesso è stato visto sfrecciare lungo il percorso, schivando numerosi sciatori che a quell'ora erano in pista. Il tutto aggravato dal fatto che in quel momento il tratto era particolarmente affollato.

Lo straniero, incurante anche delle segnalazioni fatte dalla polizia e di quelle degli altri sciatori, ha poi proseguito verso la seggiovia Malghette, tentando di nascondersi nella fila. Gli agenti, però, lo hanno subito individuato contestandogli ulteriori sanzioni: per velocità, sorpasso, mancanza di rispetto della segnaletica e non rispetto della condotta.