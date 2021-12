Auto contro un pullmann a Lodrone di Storo, tre feriti gravi

TRENTO. Scontro frontale tra un'auto e un pullman oggi pomeriggio (23 dicembre) poco dopo le 17 alla periferia nord di Lodrone di Storo, in valle del Chiese, lungo la strada statale 237 .

Sono almeno tre i feriti che in condizioni piuttosto gravi sono stati portati all'ospedale S.Chiara di Trento.

Circa la dinamica sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Il pullman stava rientrando da Madonna di Campiglio ed era diretto in Lombardia.

Almeno una trentina i vigili del fuoco sul posto assieme ad ambulanze, elicottero e forze dell'ordine.

Per ovviare alle problematiche del traffico il comandante dei pompieri Alessandro Giacco ha disposto la chiusura al traffico già alla rotonda di Ca' Rossa e nella zona Conventino di Lodrone, per dar modo agli automobilisti di fare uso della provinciale numero 69 per Baitoni. A.P.