A Storo è partita la sfida fra le polente

TRENTO. E’ iniziata questa sera (2 ottobre) la sesta edizione del Festival della Polenta a Storo. Festa che proseguirà domani 3 ottobre, con l’incognita meteo: se dovesse peggiorare, l’evento sarà spostato al 10 ottobre.

Attorno alla "sala macchine” ci saranno almeno 100 volontari e più realtà associative di valle in grado di fare fronte a qualsiasi evenienza. Poi a vigilare carabinieri effettivi e in congedo , corpo di polizia locale affiancati da vigili del fuoco e per le emergenze tanti ambulanzieri.

Due le giurie: una popolare e l'altra tecnica a cui spetterà valutare i vari piatti .

A fornire le informazioni sull’evento oltre al sindaco di Storo Nicola Zontini e al presidente dell'ente Pro loco Luca Comai anche il “ patron“ del mondo contadino valligiano Vigilio Giovanelli e l'assessore provinciale al turismo Roberto Failoni nonché il presidente dell'ente Bim del Chiese Claudio Cortella.

Quest'anno i protagonisti in gara saranno sette tra cui i Polenter di Storo e Praso nonché gli alpini di Condino che proporranno la Polenta Carbonera; i cugini del Circolo Culturale di Strada si misureranno con la Polenta Cucia e la Pro loco di Bondo con Polenta e Rape.

Le novità in questo caso saranno rappresentate dalla Polenta Enfumegada predisposta dal Borgo di San Lorenzo e Stenico e la Polenta Grestana cucinata invece dal Consorzio di San Giovanni al Monte di Arco.

In concomitanza della kermesse delle polente (domani, domenica 3 ottobre dalle 10 alle 14) anche la rassegna Spaventapasseri in mostra.

Infine, ma per questo non meno importante, altre due cose: l'accesso è consentito solo a chi è in possesso di greenpass e acquistando la tessera da 15 euro si avrà la possibilità di degustare le polente e consumare le bevande. A.P.