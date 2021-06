Giornata mondiale dell’ambiente: l’imperativo è agire contro i cambiamenti climatici

TRENTO. Le Nazioni Unite con grande preveggenza, hanno indetto per la prima volta 47 anni orsono, per il 5 giugno, la Giornata mondiale dell’ambiente. Un tema che nei primi anni settanta cominciava a diventare cruciale, ma che negli ultimi anni è diventato drammatico. Ricordiamo che cinquanta anni fa eravamo nella fase nella quale l’importante era produrre beni e servizi, nessuno si preoccupava dell’impatto sulla salute e sull’ambiente di un certo modo di fare agricoltura, con la chimica di sintesi che dominava imperante, con un modello industriale finalizzato solo al profitto. Ebbene, proprio in quegli anni iniziarono, anche in Trentino, le prime forti denunce dalle zone che stavano vivendo un momento drammatico come la Vallagarina per colpa della Montecatini di Mori, con le famose macchie blu che colpivano i bambini in particolare, e la Sicedison di Mezzocorona i cui gas tossici non solo erano nocivi per le persone ma facevano morire le viti fino al punto di corrodere anche i fili di ferro che sostenevano le pergole.

Poi quelle fabbriche vennero chiuse e l’agricoltura ha cambiato completamente registro con l’arrivo dell’Esat, e del suo servizio di consulenza tecnica, anche se da migliorare c’è ancora molto. La difesa biologica e naturale prese il posto di quella chimica di sintesi sempre meno usata, ed i risultati si vedono innanzi tutto sulla salute delle persone, ma poi anche sul quella dell’ambiente. Anche la difesa integrata si muove chiaramente nella stessa direzione.

Il tema di quest’anno

Ma veniamo ai giorni nostri: l’edizione di quest’anno ha come tema: Il ripristino degli ecosistemi come momento inaugurale del decennio per il ripristino dell’Ecosistema.

Ma qual è la situazione oggi? Secondo la ONLUS Save the cildren ben 710 milioni di minori vivono nei 45 Paesi più ad alto rischio di subire l’impatto della crisi climatica con le conseguenze di carenza di cibo, malattie ed altre minacce per la salute. Il 70% dei Paesi ad alto rischio di impatto climatico si trovano in Africa. L’O.M.S. stima che la crisi climatica porterà alla morte ogni anno altri 95.000 bambini che si aggiungeranno ai già molti che muoiono, e che diventeranno 24 milioni per l’anno 2050.

Oscurato negli ultimi 16 mesi dalla pandemia di Covid-19, la drammaticità della situazione ha continuato a mandarci segnali molto forti eventi meteo estremi, sempre più frequenti e dannosi, da una parte le bombe d’acqua non sono più una eccezione, ma sono sempre più diffuse, alternate a lunghi periodi di siccità che colpiscono aree sempre più vaste del pianeta, dall’altra i ghiacciai che si sciolgono con un ritmo mai visto in passato, e il dramma della desertificazione del continente africano e non solo, con conseguenze terribili per le popolazioni coinvolte.

Le conseguenze

Di conseguenza, dopo alcuni anni di miglioramento dei dati relativi alla fame, negli ultimi anni a causa delle pesanti modificazioni climatiche che hanno inciso in particolare sulla fascia più povera della popolazione e della pandemia, il dramma della fame è sempre più drammatico. Ma siamo anche a 10 giorni dalla ricorrenza della pubblicazione avvenuta sei anni fa, dell’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco sull’ambiente. Un’enciclica che è ancora il faro sul modello di sviluppo che dovremo darci. Come hanno sottolineato diversi commentatori, la “Laudato si” è un documento di portata profetica che la rende più che mai attuale. “Tutto è interconnesso, non ci sono due crisi separate, una ambientale e una sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-socio-ambientale. Come potevamo pensare di vivere sani in un ambiente malato”? si chiede oggi Papa Francesco. Data l’importanza e l’attualità dell’enciclica, il Papa ha deciso di proporre un anno intero all’insegna dell’Enciclica che si è appena concluso il 24 maggio scorso. “One World, One Health”, un solo pianeta una sola salute è stato lo slogan quanto mai di attualità. Ebbene, i fondamenti di questa visione erano già delineati nella Laudato si dove si affermava fra l’altro: “le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo prendersi cura della natura”.

E’ necessario rivedere gli obiettivi del nostro futuro

La popolazione della Terra è raddoppiata in cinquant’anni, e le emissioni di Co2 di produzione antropica sono aumentate di circa un quarto, ma quel che più preoccupa è il fatto che abbiamo regolarmente superato le 400 parti per milione con la temperatura globale è aumentata mediamente di due gradi.

“Dobbiamo agire ora contro i cambiamenti climatici, è un imperativo morale oltre che economico, e sono sicuro che potremo farlo e lo faremo”, afferma il nuovo presidente degli USA, Biden che ha capovolto la politica scellerata del suo predecessore. Dal canto suo il responsabile di COOP 26, ha affermato: se noi non interveniamo subito con azioni concrete e durature, nell’arco del presente decennio perderemo il 20% del PIL mondiale.