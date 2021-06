Gattino intrappolato nel vano motore, i vigili del fuoco lo liberano

Follia in autostrada in Valle d’Aosta: un Tir ha percorso circa un chilometro di autostrada A/5 in contromano. L’autista, diretto verso la Francia, per riparare dopo aver sbagliato strada, ha dapprima effettuato una retromarcia, poi un’inversione a “U”, ha percorso circa un chilometro in contromano ed infine ha imboccato lo svincolo giusto con un’altra manovra azzardata. La Polizia Stradale ha sanzionato il conducente con un verbale da 2.046 a 8.186 euro, il ritiro della patente di guida ai fini della revoca ed il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.