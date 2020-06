Funivie, Guadagnini presidente di sezione in Confindustria

TRENTO. Luca Guadagnini (S.I.T. Bellamonte spa) è il nuovo presidente della Sezione impianti a fune di Confindustria Trento. Il mandato durerà fino al 2024.

Nel Comitato di Sezione ci sono Cristian Gasperi (Funivie Folgarida Marilleva Spa) in qualità di vicepresidente, Valeria Ghezzi (Funivie Seggiovie San Martino srl), Matteo Anderle (Panarotta srl), Mara Bottamedi (Funivie Valle Bianca spa), Eliana Carlin (Funivie Lagorai spa), Daniele Dezulian (Società Incremento Turistico Canazei spa), Bruno Felicetti (Funivie Madonna di Campiglio spa), Eduino Gabrielli (Paganella 2001 spa), Elisa Maccagni (Funivie Buffaure spa), Renzo Minella (Impianti Falcade Col Margherita spa), Giulio Misconel (Funivie Alpe Cermis spa), Davide Panizza (Carosello Tonale spa), Alberto Pedrotti (Funivie Lagorai/Trento Funivie spa), Simone Pegolotti (Pejo Funivie), Siegfried Pichler (Obereggen Latemar spa), Tullio Pitscheider (Funivia Ciampac e Contrin spa), Denis Rech (Folgariaski spa), Fulvio Rigotti (Trento Funivie spa), Roberto Serafini (Funivie Pinzolo spa), Mauro Vendruscolo (Funivia Col Margherita spa), Giuseppe Zorzi (S.I.F. Impianti Funiviari Lusia spa). Fulvio Rigotti entra a far parte del Comitato Piccola Industria mentre Luca Guadagnini e Cristian Gasperi entrano a far parte del Consiglio Generale.