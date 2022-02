Fienile in fiamme a Brunico, salvo il bestiame

BRUNICO. Un grosso incendio ha distrutto oggi pomeriggio (23 febbraio) il fienile di maso Winkler a Riscone di Brunico. In salvo il bestiame, portato in tempo fuori dalla stalla. Non ci sono feriti.

Sul posto sono arrivati oltre 100 vigili del fuoco da tutto il circondario che sono riusciti a domare le fiamme. All'arrivo dei pompieri l'annesso agricolo era già completamente avvolto dalle fiamme. Proseguono le operazioni per il completo spegnimento dell’incendio.

La causa dell'innesco al momento non è ancora nota. L'acqua utilizzata per spegnere è stata prelevata con più pompe ed è stata stesa una lunga linea per l'approvvigionamento idrico.





















Sul posto anche la Croce Bianca e le forze dell'ordine.