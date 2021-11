Sul Fedaia il passo che divide (in tutti i sensi) il Trentino dal Veneto

CANAZEI. Il tempo della prima nevicata della stagione e il problema di Passo Fedaia torna a fare capolino. Un problema che divide il Trentino e il Veneto non solo per una questione geografica ma anche per una questione per così dire “geopolitica”.

Iniziamo con lo stato delle cose. L’altro giorno con la prima nevicata di stagione sono scesi i primi 30 centimetri di neve anche sul Passo Fedaia ed è arrivata una duplice decisione: da una parte il versante veneto dove si è immediatamente pulita la strada, dall’altra il versante trentino dove invece è scattata la chiusura per pericolo valanghe.

È soprattutto il tratto che costeggia il lago di Fedaia ad essere particolarmente a rischio, perché il pendio è molto ripido ed esposto e quindi i distacchi potrebbero essere rapidi e pericolosissimi.

Proprio oggi (9 novembre), il versante trentino è stato riaperto visto che non ci sono state altre precipitazioni nevose e le auto hanno potuto tornare a transitare.

Ma fino a quando? La domanda è di quelle che scuotono gli animi soprattutto nei comuni dell’alto Bellunese, ad iniziare da Rocca Pietore, che punta il dito contro la Provincia di Trento rea di non aver completato i lavori di messa in sicurezza, soprattutto nella zona del lago dove servirebbero degli enormi paravalanghe dal costo decisamente alto.

La segnalazione a “Dillo al Trentino”, per cercare di smuovere la situazione, arriva via mail da Miki: «Nel 2016 la provincia di Trento (giunta Ugo Rossi) non ha ritenuto utile investire 5 milioni di euro dei fondi di confine che la provincia di Belluno aveva destinato alla S.S. 641 del Passo Fedaia per poter iniziare a sistemare un tratto di strada lungo il lago di Fedaia», scrive Miki.

«Il governatore attuale Maurizio Fugatti, amico e compagno di partito del governatore veneto Luca Zaia ed in parte di sangue veneto, la penserà come Rossi o ha altre idee per collegare Veneto e Trentino durante le Olimpiadi del 2026 che si svolgeranno anche tra la parte alta della Val di Fiemme e dell'alto Bellunese?», conclude Miki.

