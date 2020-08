Starpool, morto il fondatore Ardelio Turri

ZIANO DI FIEMME. Aveva dato vita a Starpool nel 1975, condividendo ogni passo del nuovo progetto con la moglie Luciana.

Si è spento ieri 25 agosto, all’età di 82 anni, Ardelio Turri, un precursore e un innovatore del settore del benessere in Italia. La famiglia e tutti i dipendenti lo ricordano con affetto e gratitudine.

Sotto la sua guida la piccola azienda di famiglia si è trasformata nel tempo in una realtà dal respiro internazionale.

Oggi Starpool è ambasciatrice in Italia e all’estero di un concetto di benessere che resta radicato tra i boschi e le montagne del Trentino e della Val di Fiemme. Decisa a restare in quello stesso territorio in cui offre lavoro a oltre 100 dipendenti e collaboratori.

Nel 2002 Ardelio Turri aveva lasciato le redini dell’azienda al terzogenito Riccardo, che oggi segue con passione e determinazione il percorso paterno.