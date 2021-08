Michelle Hunziker in versione alpinista sul Piz Boè: “Esperienza meravigliosa”. Ma quella giacchetta di jeans...

CANAZEI. E’ entusiasta dopo essere salita sul Piz Boè Michelle Hunziker, che ha condiviso l’esperienza su Facebook. La presentatrice e star tv, caschetto in testa e giacchetta di jeans (ben poco alpinistica) indosso, era accompagnata dall’amica e collega Serena Autieri.

Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno sfidato le pareti del Piz Boè: in vacanza sulle nostre montagne hanno salito la ferrata, molto esposta. Con grande soddisfazione.

“Esperienza incredibile… ho visto la parete del Piz Boè e ho pensato di non farcela”, commenta Hunziker. “No no no dicevo Attimo di panico, ma i miei amici e il mitico Pio con la sua esperienza nelle montagne mi hanno rassicurato! A ripensarci stamattina non potrei essere più felice di averlo fatto… di non aver demorso e di essere arrivata in vetta dopo 3 ore e 50 con le pareti abbastanza esposte ! Quando arrivi su “bergheil” sei fiero di te stesso e il tuo cuore vola in mezzo alla magnificenza delle Dolomiti.

La sù… tutto sembra possibile, meraviglioso. Tu sei minuscolo, ma hai compiuto una grande impresa per te stesso, superandoti! Wow! Grazie a tutti il team di ieri e alla mia amica Serena con gli occhietti rassicuranti e azzurri come il cielo! Mi giravo e c’era sempre una risata insieme e si andava avanti!!”.