Il vento ferma gli impianti in val di Fassa

TRENTO. Il forte vento ha fermato gli impianti oggi pomeriggio (17 febbraio) in val di Fassa. L’allerta è scattata poco prima delle 16 nell’area di Canazei.

Centinaia gli sciatori rimasti bloccati a terra, impossibilitati a scendere o risalire per la sospensione del servizio decisa dalla società per ragioni di sicurezza: troppo forti le raffiche in quota.

La macchina organizzativa si è subito messa in moto e gli sciatori sono stati assistiti per garantire il rientro dei turisti alloggiati in valle.

Attivate tutte le unità per gestire il mtrafficai, mobilitati gli addetti agli impianti, gli agenti della polizia locale val di Fassa, i carabinieri e dei vigili del fuoco di Canazei.