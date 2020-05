Carano, a fuoco nella notte la casa comunità di Maso Toffa

CARANO. Incendio nella notte alla casa comunità residenziale di Maso Toffa, a Carano. Le fiamme sono partite attorno alle 22 e hanno aggredito la struttura in legno dell'immobile. Non ci sono stati feriti, ma danni importanti.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme alle 2 di notte, riuscendo a salvare l'edificio. In azione i volontari della valle e i permanenti di Trento. I lavori sono proseguiti fino al mattino per mettere in sicurezza lo stabile.

Maso Toffa è un'importante struttura residenziale e diurna che accoglie dal 2004 persone adulte in situazione di svantaggio sociale.