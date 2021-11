Fiammetta e l’incontro con il papa: "Ha promesso che verrà a trovarmi in val di Sole"

TRENTO. "È andata benissimo, ho pensato che dovevamo entrare in una sala e invece intanto che stavamo aspettando fuori è uscito lui, mi ha fatto una sorpresa. Mi ha chiesto se ero io la bambina con il computer che era con le caprette a fare la Dad, che mi aveva vista e dopo mi ha promesso che verrà a trovarmi in valle di Sole". Così Fiammetta Melis, la bimba della dad in montagna tra le capre, racconta il suo incontro con papa Francesco in Vaticano.

"Io gli ho portato dei dolci sardi, me li aveva mandati mia zia, ne avevo due pacchetti e allora uno gliel'ho dato. Dopo gli ho dato una forma di formaggio, quello che facciamo noi, e l'ha apprezzato molto", racconta ancora.

L'incontro con Papa Francesco, a margine dell'udienza del 30 ottobre scorso, è durato circa 15 minuti: "Ha parlato più lui che io. Gli ho portato il mio libro, che uscirà l'8 dicembre, penso. Racconta la mia storia ma è un po' fantastico e un po' realistico. Cioè reale perché ho le capre, mi alzo alle cinque e mezza. Ma la fantasia è che parlo con gli animali e che gli animali mi rispondono. O che cavalco uno stambecco bianco. Si intitola 'Fiammetta e lo stambecco bianco', e l'ho fatto firmare a tutti i miei compagni di scuola".

Ancora emozionati anche i genitori della piccola che vive a Mezzolombardo. "Roma con il G20 era tutto un casino, tante sirene". Massimiliano e Fiammetta Melis sono appena rientrati dal Vaticano, dove hanno incontrato il Papa. Ai primi di ottobre la bambina di origini sarde che vive in Trentino aveva scritto una lettera a Francesco raccontando della sua esperienza di studio in Dad all'aperto, ad aiutare il papà. Fiammetta aveva anche espresso il desiderio di incontrare il Papa e dopo una settimana, a casa Melis, in Trentino, è arrivata una telefonata: "Stavo mangiando in malga ed è suonato il telefono. Una persona mi ha detto che chiamava dal Vaticano e che non era uno scherzo e poi ci ha invitati da Papa Francesco", ha raccontato papà Melis.