Festival dello sport di Trento, avanti con Rcs fino al 2024

TRENTO. Se per il Festival dell’economia la giunta Fugatti ha deciso di cambiare partner (via Laterza e Boeri, sì a Confindustria), per il Festival dello sport è pronta a sottoscrivere una convenzione con Rcs per altri tre anni.

La commissione di valutazione nominata dalla Giunta ha valutato positivamente la proposta presenta da Rcs per la realizzazione de "Il Festival dello sport", da programmare nel triennio 2022/2024. La proposta soddisfa, infatti, tutti i requisiti necessari raggiungendo un punteggio complessivo superiore ad 80 punti.

Pertanto, la Giunta provinciale ha deciso oggi (24 settembre) di autorizzare le strutture preposte ad avviare un confronto con Rcs per arrivare alla sottoscrizione di una convenzione triennale, senza necessità di una nuova valutazione da parte della commissione.

Con un altro provvedimento la Giunta provinciale ha deciso di affidare l'attività di organizzazione e promozione dei grandi eventi a Trentino Sviluppo spa (per la successiva attribuzione a Trentino Marketing) in modo da creare una struttura organizzativa unica per la gestione di grandi manifestazioni di natura sportiva, culturale, artistica che saranno progettati o ospitati in Trentino.