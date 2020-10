BOLZANO. Per rischio esondazione del fiume Adige dovuto alle forti precipitazioni, in Alto Adige la linea ferroviaria Bolzano e Merano è attualmente interrotta per rischio di allagamento.

È stato istituito un servizio sostitutivo ferroviario con autobus. Anche la superstrada Merano-Bolzano è stata chiusa. La situazione è sotto osservazione.