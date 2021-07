Fermato per un controllo aggredisce gli agenti: prima rompe il vetro dell’auto e poi li minaccia con un cacciavite

MERANO. Momenti di tensione ieri mattina, martedì 13 luglio, in via Garibaldi a Merano: un uomo, fermato per un normale controllo stradale da parte della polizia locale, si è scagliato contro gli agenti arrivando a minacciarli con un cacciavite e mandando in frantumi il lunotto posteriore dell’auto. Il tutto sotto gli occhi atterriti dei passanti.

L’uomo, di mezza età, è stato fermato all’incrocio fra via Garibaldi e via Ortwein, e lì ha subito dato in escandescenze, prima impugnando una chiave inglese, con cui ha sfasciato il vetro posteriore dell’auto di pattuglia, poi brandendo un cacciavite contro gli agenti, ai quali non è rimasto altro da fare che intervenire con lo spray al peperoncino, bloccare l’aggressore e ammanettarlo.