Fase 2, Fugatti: le Regioni speciali non vanno trattate come quelle ordinarie

TRENTO. «Da parte del ministro Boccia abbiamo rilevato una particolare attenzione alle Regioni a statuto speciale, mentre la parte ragionieristica del Mef qualche perplessità ce l'ha lasciata. Pare che ci sia una uguale concezione tra Regioni ordinarie e speciali, ma non si può ragionare così perché noi le nostre funzioni ce le paghiamo con le risorse pagate dai trentini, mentre nelle realtà ordinarie le paga lo Stato». Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dopo l'incontro con il ministro Francesco Boccia dei presidenti di Regioni e Province autonome, in cui si è discusso della richiesta del Trentino, come di quella dell'Alto Adige, di sospendere l'Accordo di Milano del 2009 ed il Patto di stabilità del 2014, cioè 430 milioni di euro l'anno di contributo, per il solo Trentino, ai conti dello Stato.

«Se noi non abbiamo quelle risorse andiamo in difficoltà, quei 430 milioni diventano indispensabili per esercitare le nostre funzioni e far ripartire la macchina produttiva ed economica del Trentino. Abbiamo posto il tema che quei soldi fanno parte di un versamento straordinario per gestire la situazione, perché dovevano aiutare a garantire il 3% del Pil. Quei 430 milioni erano quindi importanti per raggiungere il parametro, che con il contributo di tutte le Speciali ammontava a circa 3 miliardi di euro. Oggi quel 3% di deficit è diventato 10%, dice lo Stato, così ampio che quei 3 miliardi sono una goccia nel mare, non cambia nulla. Per noi quei 430 milioni, invece, sono il mare per gestire le nostre competenze e dare risposte alle categorie produttive. Altrimenti Trentino rischia di non poter esercitare le proprie funzioni. Ci servono per le nostre competenze», ha detto ancora Fugatti.