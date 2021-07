Euregio Sport Camp a Moena per 60 ragazzi

MOENA. Domenica 25 luglio verrà dato il via al sesto Euregio-Sport-Camp, che quest'anno si svolgerà a Moena in Val di Fassa. 60 giovani, nati tra il 2006 e il 2010, 24 trentini e altoatesini e 12 tirolesi, si ritroveranno al Centro di addestramento alpino della Polizia di Stato, dove li attende un programma molto articolato. I 29 ragazzi e le 31 ragazze saranno impegnati principalmente in attività sportive, ma anche con l'arte e la cultura, il gioco e il divertimento.

Arrampicata, e-bike e pattinaggio su ghiaccio I giovani hanno la possibilità di cimentarsi in vari sport come atletica leggera, arrampicata, nuoto, orienteering, biathlon estivo, e-bike e pattinaggio su ghiaccio. Sono previste anche visite culturali, escursioni naturalistiche e in montagna e attività ludiche, come giochi di gruppo, giochi d'acqua e cinema all'aperto. In caso di maltempo, le attività vengono trasferite negli ampi spazi interni e integrate con attività extra se necessario.

Incontro con i migliori atleti

I ragazzi vivranno un momento clou mercoledì 28 luglio. In questa giornata è in programma un incontro e uno scambio con i migliori atleti del gruppo sportivo italiano "Fiamme Oro". Si tratta di atleti che hanno partecipato con successo a importanti competizioni internazionali, tra cui Nadya Ochner, Arianna Sighel, Stefano Ghisolfi e Daniel Grassl. In programma anche una visita al centro di allenamento del "Villaggio Viola" dell'AC Fiorentina. La società calcistica italiana di Serie A sta attualmente svolgendo gli allenamenti estivi a Moena. C'è anche un programma culturale durante la settimana. Ad esempio, è prevista una serata informativa sul tema del cyberbullismo.

Un'opportunità per migliorare le conoscenze linguistiche

«Il Summer camp avvicina i giovani all'Euregio e consente loro di acquisire nuove e utili capacità e competenze. La presenza di giovani provenienti da tutte e tre le regioni che compongono l'Euregio rimpie di soddisfazione Moena e il Trentino. I giovani sperimentano ciò che l'Euregio può offrire loro" afferma il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

"Questa è anche una meravigliosa opportunità per i giovani di migliorare le proprie competenze linguistiche e di avvicinarsi dal punto di vista culturale", aggiunge il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. E l'assessore allo sport trentino, Roberto Failoni, è convinto che "lo sport, come dimostra l'esperienza, favorisce la comprensione reciproca tra giovani di diversa provenienza". L'Euregio-Sport-Camp è organizzato per la settima volta quest'anno dall'Euregio in collaborazione con gli Uffici provinciali preposti allo sport, quest'anno nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e igiene per la prevenzione dell'infezione da Coronavirus.