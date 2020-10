Esonda il Sarca: chiusa la Gardesana Orientale

ARCO. In Trentino, dove la Protezione civile ha diramato l'allerta «arancione», le piogge hanno ingrossato diversi corsi d'acqua. Tra le criticità maggiori il fiume Sarca, esondato nelle campagne nella zona fra Dro e Pietramurata e nella zona di via Fitta ad Arco.

Sempre a causa dell'esondazione del fiume sono state interdette al traffico la statale 249 della Gardesana Orientale in località Linfano, la statale 45 bis in via della Cinta nel Comune di Arco ed il ponte sul Sarca lungo la provinciale 236, nel comune di Spiazzo Rendena.









Dro, il Sarca esonda nelle campagne. Chiuso il ponte di Arco Le immagini si riferiscono alla zona del ponte romano di Dro e sono state realizzate oggi, 3 ottobre, dai vigili del fuoco di Arco. Il ponte di Arco è stato chiuso in previsione del peggioramento delle condizioni meteo

Il forte vento ha provocato la caduta di diversi alberi e sono perciò state chiuse alcune strade, come la statale 620 di Passo Lavazè, dal passo fino al confine con la provincia di Bolzano. Risulta chiuso anche il lato di Bolzano.

Chiusa anche la provinciale 31 del Passo Manghen, dalla località Piazzol a Molina Fiemme fino alla località Maso Bianco a Telve di Sopra. Chiusa anche la provinciale 224 del Passo Redebus, dall'imbocco della provinciale 83 di Pinè fino al passo.

A causa dell'erosione del fondo stradale stata chiusa anche la provinciale 57 Cis - Livo in località Molini e per alcuni smottamenti sono state interdette al traffico anche la provinciale 14 di Tovel e la provinciale 138 del passo della Borcola.