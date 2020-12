Elicottero si schianta a Sarentino: sette persone salve per miracolo

SARENTINO. Sette persone sono uscite miracolosamente quasi illese da un elicottero caduto oggi in una radura vicino a San Martino, in Val Sarentino.

Dopo lo schianto il velivolo ha preso fuoco. Cinque le persone incolumi, due leggermente ferite.























L’incidente è al centro di un’indagine dei carabinieri.Sul posto i vigili del fuoco volontari di San Martino, un'ambulanza della Croce Bianca e l'elicottero Pelikan 2.