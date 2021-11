E’ il trentino Alessandro Maranesi il più giovane rettore di un Collegio accademico

TRENTO. Il più giovane rettore d’Italia è trentino. Anzi primierotto. E lui è Alessandro Maranesi, 36 anni, nominato quarantesimo rettore del Ghislieri di Pavia, nonché il più giovane rettore di un Collegio accademico in Italia.

Al Ghislieri Maranesi, dopo l’infanzia passata nelle valli del Primiero, c’era arrivato da studente nel 2004 dopo essersi diplomato al liceo a Feltre.

“Il Ghislieri – ha raccontato Maranesi – ha rappresentato il luogo della mia formazione, non solo accademica. Entrando in Collegio da matricola, nel 2004, ho avuto il privilegio – come ogni ghisleriano – di fare il mio ingresso in uno spazio di costante confronto, di educazione alla varietà e alla consapevolezza. Da Alunno, il Ghislieri per me è stata la tensione fra lo spazio fisico austero che promana il suo edificio nobile e il senso di opportunità e di feconda libertà che la vita ghisleriana rende possibile in ogni suo atto.

Nel tempo, il Ghislieri è diventato uno spazio interiore, così come per chiunque abbia avuto la fortuna di viverci. Il Ghislieri è un metodo e uno stile di vita rivolto all’amicizia, alla tolleranza, alla consapevolezza e all’impegno”.

"Trentino – si legge sul sito della fondazione Ghislieri – Alessandro Maranesi ha un passato di studio e ricerca all’estero, in Germania e in Olanda, da Francoforte e Colonia a Nimega, passando anche per Boulder, in Colorado.

La sua esperienza internazionale è germinata dalla laurea in Storia e civiltà del mondo antico all’Università di Pavia, dove al momento è docente a contratto di Storia romana in lingua inglese nel corso di laurea magistrale The Ancient Mediterranean World.

Dal 2018 lavora per la Fondazione Ghislieri, come Responsabile degli scambi internazionali, della Biblioteca e come Direttore del Collegio Ca’ della Paglia; dal 2020 è stato Rettore Vicario del Collegio Ghislieri”.

“Credo che il Ghislieri abbia molti doveri”, afferma Maranesi. “Innanzitutto nei confronti dei suoi alunni, che dedicano al Collegio impegno e serietà: per loro, il Ghislieri ha il compito di essere un grande serbatoio di opportunità. Per farlo deve impegnarsi a offrire un’educazione alla libertà e alla tolleranza (cosa che non si può dare per assodata, al tempo dei social media) ed essere costantemente per tutti loro una scuola dedita a comprendere il valore della complessità di pensiero. In Ghislieri, non si può essere scontati”.