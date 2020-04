Droga a domicilio, ma i cani fiutano il pacco e arrivano a casa dei destinatari, due denunce

BRUNICO. I carabinieri di Brunico hanno denunciato due persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. A causa delle restrizioni covid i due pusteresi si sono fatti recapitare lo stupefacente a casa.

Il cani antidroga ha fiutato lo stupefacente durante un posto di controllo. I carabinieri quindi si sono presentati a casa dei due destinatari dei pacchi per eseguire una perquisizione domiciliare alla ricerca di stupefacenti.

A carico di un cuoco trentanovenne di Villabassa sono stati rinvenuti e sequestrati trenta grammi di «erba» nel pacco postale e altri trentaquattro grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione in casa.

Il quantitativo, e soprattutto il bilancino, lasciano pensare che la roba non fosse tutta per uso. A carico di un quarantasettenne di Marebbe, autista, sono stati rinvenuti e sequestrati diciassette grammi circa di «erba» divisi in sette sacchettini preconfezionati, nel pacco postale, e una dose (un grammo)della stessa sostanza in casa.