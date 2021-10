Don Daniele Laghi lascia Sant’Orsola: “Ho trovato persone dalla mani ruvide ma dal cuore caldo”

SANT’ORSOLA. Ha lasciato un segno in val dei Mocheni don Daniele Laghi, che ora diventerà parroco a Brentonico, a giudicare dalla quantità di gente che nel pomeriggio di oggi si è data appuntamento a Sant'Orsola per salutarlo prima della partenza definitiva.





























Dopo undici anni di esperienza alla guida delle parrocchie della val dei Mocheni il sacerdote è pronto ad affrontare il nuovo incarico che l'Arcivescovo, mons. Lauro Tisi, gli ha affidato sull'altopiano di Brentonico. Don Daniele sarà parroco dell'Unità pastorale “Maria Regina del Baldo” che comprende le chiese di Brentonico, Castione, Cornè, Crosano, Prada e Saccone.

Quasi un ritorno a casa per lui che è nato e cresciuto ad Ala. A Brentonico si trova in Casa di riposo la nonna di don Daniele e una zia vive a Castione. Immutato sarà il suo impegno con il Coni e l'assistenza spirituale degli sportivi.

In val dei Mocheni don Daniele ha tessuto tanti rapporti in un oltre dieci anni di servizio pastorale. Lo si è visto oggi in occasione della Santa Messa di commiato ieri. A salutarlo c'erano giovani e anziani, rappresentanti istituzionali - dalla Provincia ai Comuni - tutte le associazioni, dagli Alpini ai Vigili del Fuoco Volontari. Tutti commossi per questa sua partenza. Nella sua omelia, non senza commozione, ha ringraziato tutti per il calore ricevuto in questi undici anni. “Non mi avete mai lasciato solo, ha detto il sacerdote. In mezzo a voi mi sono trovato bene. Ho trovato persone dalla mani ruvide ma dal cuore caldo”.