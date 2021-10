Domani si vota in 4 Comuni trentini: 6.661 gli elettori chiamati alle urne

TRENTO. Sono 6.661 i trentini, in 4 diversi Comuni che domani, domenica 10 ottobre, sono chiamati al voto (con un eventuale turno di ballottaggio il 24 ottobre solo per il Comune di Brentonico) per eleggere sindaci e consigli comunali. Le elezioni amministrative riguardano il già citato Comune di Brentonico e poi Nogaredo, Terragnolo e Bondone, nelle Giudicarie.

Elezioni amministrative che avrebbero dovuto riguardare anche il Comune di Lona Lases, in val di Cembra, ma non si è presentato nessun candidato.

Un solo candidato invece a Bondone: Chiara Cimarolli.

Sono invece quattro quelli che corrono per la poltrona di primo cittadino a Brentonico: Dante Dossi, Massimo Raffaelli, Alessandra Astolfi e Imerio Lorenzini.

Stesso numero di candidati a Terragnolo: Massimo Zenatti, Debora Bufalini, Franco Bruno e Ezio Paolo Viglietti.

Infine a Nogaredo si sono presentati Alberto Scerbo e Paolo Bettini.

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 21 e lo spoglio inizierà immediatamente dopo la fine delle operazioni di voto.