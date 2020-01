Dolomiti Unesco, nasce il tavolo di coordinamento provinciale

TRENTO. La Giunta provinciale di Trento ha approvato la costituzione di un Tavolo di coordinamento provinciale dedicato al Bene naturale patrimonio mondiale, che coinvolga le strutture dell'amministrazione e gli enti strumentali competenti. L'obiettivo del gruppo - riporta una nota - è l'attuazione delle azioni di ambito sovraprovinciale concordate dalla Fondazione Dolomiti Unesco.

Il Tavolo coordinerà anche le iniziative e i progetti riguardanti le Dolomiti. Il responsabile del coordinamento del tavolo sarà il rappresentante del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, Romano Stanchina. Saranno rappresentate l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, l'Agenzia per le risorse idriche e l'energia, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, il Servizio foreste e fauna, il Servizio turismo e sport, il Servizio trasporti pubblici, l'Ufficio stampa, Trentino marketing, Trentino school of management e il Muse. Alle riunioni del tavolo prenderanno parte il direttore della Fondazione Dolomiti Unesco, un rappresentante della Società alpinisti tridentini (Sat), uno delle associazione ambientaliste ed uno del Consiglio delle autonomie locali.