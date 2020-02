Dolomiti Superski, presenze in crescita del 10%, ma ci sono timori per marzo

BOLZANO. «La stagione sta andando bene, abbiamo cominciata bene, con tanta neve. L'affluenza c'è, con numerosi sciatori. Siamo nel periodo di Carnevale e se lo stanno godendo. Siamo su livelli anche superiori rispetto a quelli dell'anno scorso e non si notano segni di preoccupazione fra i frequentatori delle piste».

Sandro Lazzari, presidente di Dolomiti Superski, parla dell'emergenza Coronavirus, che non preoccupa eccessivamente, anche se le misure adottate da alcuni Paesi nei confronti dell'Italia, che potrebbero rallentare il turismo, soprattutto per i primi di marzo, vanno valutate con attenzione, dal momento che Dolomiti Superski conta tra i 9 e 10 milioni di primi ingressi e intorno ai 150 milioni di passaggi agli impianti a stagione, con circa 3,5 milioni di utenti unici su 450 impianti di risalita.

Fino ad oggi, l'incremento di presenze rispetto allo scorso anno è in crescita del 10% circa, ma tutto dipenderà dall'evolversi della situazione a livello internazionale. «È logico che questa emergenza sanitaria lascia preoccupati, soprattutto per le conseguenze che la gente può avere e quindi c'è un pò di incertezza che domina la clientela, magari preoccupata sul rientro. Da parte di certi Paesi ci sono state delle restrizioni che possono provocare delle disdette alberghiere, ed effettivamente siamo un p' preoccupati di questo aspetto. Ma questo non riguarda il lavoro sulle piste. Affronteremo la situazione come viene», commenta Lazzari.