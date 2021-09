Dolomiti Superski guarda oltreoceano ed entra in Ikon Pass

TRENTO. Dolomiti Superski entra a far parte di Ikon Pass, circuito skipass internazionale con sede negli Usa, rafforzando così le proprie ambizioni di internazionalizzazione della clientela.

A partire dalla stagione sciistica 2021-22 sarà infatti partner per l'Italia. La destinazione sciistica tra le più grandi al mondo – spiega una nota – porta in dote 1.200 km di piste e 450 impianti di risalita in 12 comprensori.

L'obiettivo è di attirare appassionati dello sci da tutto il mondo e di intraprendere un passo ambizioso verso la ripartenza dopo la crisi pandemica.

Lo comunicano congiuntamente Erik Forsell, Direttore Marketing di Alterra Mountain Company e Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski.

"Già molto prima della pandemia - spiega Varallo - abbiamo iniziato a spingere verso un'internazionalizzazione del nostro pubblico oltreoceano. Dopo aver perso la stagione invernale 2020-21 a causa del Covid-19, Dolomiti Superski ora è pronto ad accettare la sfida.

Per questo progetto abbiamo trovato in Ikon Pass un partner ideale, che aprirà la porta verso le Dolomiti ad appassionati di sci e snowboard di tutto il mondo".

A partire dal 27 novembre sono attesi sulle Dolomiti sciatori dagli Usa, Canada, Giappone, Australia e da numerose altre nazioni di tutto il mondo.

"L'entrata in Ikon Pass di Dolomiti Superski per l'Italia e di Kitzbühel per l'Austria offre ai possessori del nostro skipass globale la possibilità di accedere a due delle destinazioni sciistiche più rinomate delle Alpi, dove l'esperienza in pista è una cosa straordinaria", commenta Forsell.

I possessori dell'Ikon Pass possono sciare sulle piste di 47 comprensori in cinque continenti.

Attualmente, Dolomiti Superski è l'unica destinazione sciistica italiana compresa nel circuito Ikon Pass.

Chi acquista l'Ikon Pass può sciare senza limitazioni in 15 destinazioni del Nordamerica e fino a 7 giorni senza giornate escluse (blackout days) in altre 29 destinazioni in tutto il mondo, compreso Dolomiti Superski. Con la opzione Ikon Base Pass, il numero di destinazioni fruibili senza limitazioni si riduce a 13, mentre le giornate a disposizione nelle restanti 29 destinazioni a livello mondiale diventano 5, con alcune date non disponibili (periodi di punta e festività principali).

Come ribadisce Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski, "la nostra offerta dei 12 comprensori sciistici è di altissimo livello e molto nota e apprezzata soprattutto in Europa. Con Ikon Pass contiamo di poterci far conoscere anche nel resto del mondo e siamo sicuri che con il nostro prodotto turistico invernale, in un contesto naturale unico al mondo come quello delle Dolomiti, Patrimonio mondiale Unesco e impreziosito dal fascino dell'Italian lifestyle, abbiamo grandi possibilità di successo a livello globale nei prossimi anni".