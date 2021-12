«Dodici ore al Pronto Soccorso con la mia anziana madre. Ma i sanitari sono stati bravissimi»

TRENTO. Com’è lo stato di salute della sanità trentina? Una domanda molto complessa a cui non ci può essere una risposta secca, se si vuole usare un approccio serio su tematiche così delicate.

Troppo facile, infatti, lanciare la croce addosso alla sanità trentina nel suo complesso quando ci sono dei problemi e dimenticarsi invece di quando invece tutto fila liscio.

Certo, ad iniziare dal Centro unico di prenotazioni per arrivare al problema delle liste d’attesa, le questioni da risolvere non mancano: ne abbiamo scritto più volte qui a “Dillo al Trentino”, in particolare per l’attesa di un’ora e mezza al telefono per prenotare una risonanza magnetica e poi per una serie di segnalazioni su tempistiche del Cup e ritardi nell’erogazione delle prestazioni. Ma non possiamo e non dobbiamo dimenticarci della particolare situazione che stiamo vivendo ormai da quasi due anni, e non possiamo dimenticare che alcuni problemi sono ormai strutturali e che quindi necessiterebbero di una soluzione politica più che di una soluzione organizzativa.

A cercare di fare un ragionamento complessivo pur partendo da un caso specifico è Alessandra, che ha mandato una lunga mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it raccontando la sua esperienza.

Scrive Alessandra: «Buongiorno, mi faccio portatrice di un malessere diffuso, rendendomi conto che il tema della mia segnalazione non sia innovativo, ma è quantomai presente e sempre attuale.

Il rapporto di “ItaliaOggi” che colloca la sanità trentina a “maglia nera” d’Italia, non rende giustizia al nostro sistema sanitario, che non sarà (e non è) eccellente come da molti decantato, ma nemmeno il peggiore dello stivale.

E questo lo sostengo per esperienza, sia personale che indiretta, nel distretto sanitario trentino. Ciò posto, però, non si possono più sottacere e sopportare le gravi carenze che, sotto diversi profili, attanagliano la nostra sanità.

Il tema è vasto e mi concentro del solo servizio di Pronto Soccorso, che costituisce uno snodo fondamentale.

La mia esperienza è quella che, purtroppo, hanno vissuto e vivono molti utenti, miei conoscenti e non.

Il merito di quanto accaduto importa relativamente perché il focus della mia lettera è il tentativo di accendere i riflettori sulla nostra, non eccellente, tempistica di attesa dovuta a croniche carenze di risorse e personale.

Tant’è che, recentemente, ho trascorso circa 12 ore al Pronto Soccorso di Trento dove mi sono presentata per accompagnare la mia anziana, e non autosufficiente, madre.

Le lascio immaginare il disagio, la frustrazione e l’impotenza di una persona fragile e bisognosa di cure innanzi tale disservizio. Un calvario che è cessato solamente col successivo ricovero. La degenza è stata molto positiva, così come ottimi i professionisti che hanno curata la mia famigliare. Per questo non intendo addebitare responsabilità alla struttura sanitaria né, tanto meno, incolpare chicchessia.

Vorrei solamente che l’Azienda Sanitaria trentina, preso atto, tra l’altro, di questa marcata carenza di risorse, voglia esercitare le dovute pressioni sulla Provincia, o su chi di dovere, affinché fornisca quelle risorse indispensabili per offrire un servizio di qualità al cittadino, il quale merita rispetto e dignità prima ancora di cure e di solidarietà.

Confido che, nell’interesse della collettività trentina, questo mio scritto possa venire pubblicato e così divulgato», conclude Alessandra.

