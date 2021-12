«Dodici ore al pronto soccorso: c’era solo un medico per 40 pazienti»

TRENTO. I problemi legati all’assistenza sanitaria sono numerosi, anche in Trentino. Se ai “normali” disagi legati alla carenza di organici aggiungiamo il ciclone Covid allora si capisce che la situazione è da allarme rosso.

Il Covid ha inciso su numerosi fronti, a partire da quello degli organici, sia per via dell’obbligo vaccinale nella sanità che ha portato a numerose sospensioni del personale sanitario sia e soprattutto per via dell’emergenza pandemica che ha portato a dirottare sul fronte Covid numerose risorse, sia professionali che economiche.

Come ripetuto più volte, il Covid non ha solo conseguenze dirette nelle persone che lo prendono in forma grave, ma ha conseguenze importanti su tutta la “filiera” sanitaria.

Un esempio è quello che riportiamo nella segnalazione di Luigi, che ha scritto una mail a dilloaltrentino@giornalentrentino.it per raccontare la sua esperienza passata l’altro giorno al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

«Buongiorno, ho fatto in pronto soccorso 12 ore, dalle 15.30 e fino alle 3.30 della notte. Devo confessare che è una cosa pazzesca vedere tante persone, soprattutto quelle anziane, da sole ad aspettare.

Ma questo non per colpa del personale che è molto gentile e professionale ma per la carenza dello stesso. Ho chiesto come mai di questi tempi di attesa, mi hanno risposto (e poi l’ho potuto vedere con i miei occhi) che era presente un solo dottore con quaranta pazienti! Una cosa davvero, pazzesca .Questo è il problema», conclude Luigi.

