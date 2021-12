Deve stare in isolamento per Covid ma va a lavorare nel minimarket

BRESSANONE. Al lavoro in un supermercato invece che stare in isolamento per Covid. militari della Compagnia Carabinieri di Bressanone, aliquota radiomobile e stazione di Naz-Sciaves hanno denunciato in stato di libertà un cinquantatreenne di Rio di Pusteria ipotizzando a suo carico il reato di inottemperanza a un ordine legittimamente dato dall’autorità sanitaria per contenere una pandemia, di cu all’art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie. Lo stesso uomo e la moglie sono anche stati sanzionati poiché inottemperanti alle norme sul “green-pass”.

I militari, impegnati nei quotidiani controlli per il rispetto delle norme vigenti per la prevenzione della pandemia da covid-19, sono andati presso un minimarket in pieno centro storico a Bressanone per verificare che tutti i dettami delle leggi direttive nazionali e provinciali fossero rispettati.

Qui hanno scoperto che – peraltro presenti in loco acquirenti – l’addetto alle vendite aveva il Green pass sospeso. La cosa appariva molto strana ai militari dell’Arma che sono andati alla fonte per verificare. Il responso di ASDAA/SABES è stato una sorpresa: il cittadino è in isolamento domiciliare fino al 11 dicembre…

L’uomo quindi in barba al precetto dell’ASDAA anziché stare in casa era uscito per andare – ancor più grave – a lavorare in mezzo alle persone in un market pure di limitate dimensioni. Il rischio di trasmettere la malattia in al caso è evidentemente altissimo.

I carabinieri quindi lo hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di inosservanza dell’ordine dell’autorità sanitaria.

L’indagato è stato altresì sanzionato pecuniariamente per euro 400 per la violazione dell’obbligo di certificazione verde sul posto di lavoro. Il suo datore di lavoro, che è pure sua moglie, è stato sanzionato amministrativamente per omesso controllo del Green pass dei dipendenti, obbligo che gli discende dalle norme per la tutela della salute nei luoghi di lavoro in combinato disposto con quelle riguardanti la certificazione verde.