Dal disinnesco di bombe alla lotta al Covid, l’impegno dei Guastatori della Brigata Alpina “Julia”

TRENTO. Decisamente positivo il bilancio 2021 per il 2° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina “Julia" caratterizzato da numerose attività istituzionali portate a termine sia in Patria che a favore dei cittadini. I Genieri Alpini dell'Esercito di base a Trento hanno seguito il rientro dai diversi teatri operativi esteri di molte proprie unità e nuclei di specialisti militari; inoltre hanno avuto un importante ruolo nel contrasto alla pandemia Civid 19 fornendo supporto alle campagne sanitarie vaccinali in Trentino. Sono stati impegnati nell’operazione nazionale “Strade Sicure”, sia a Torino sia a Roma, nelle bonifiche di residuati inesplosi su tutto il territorio di competenza.

Tra le operazioni di disinnesco, sono da citare la “Zentrum Ter” a Bolzano e l'operazione “Sdruzzinà'” nella zona di Ala e Avio. Bombe d'aereo da 500 e 1000 libre, i numerosi proiettili di artiglieria messi in sicurezza nei rivi e nei boschi montani, la continua attività presso il laghetto di Varna in stretto coordinamento con i colleghi della Marina Militare, i disinneschi di ordigni a caricamento speciale eseguiti assieme agli operatori del Centro Tecnico Logistico Interforze di Civitavecchia. Non ultima la bonifica dei ghiacciai dell’Adamello, condotta con i tecnici della Sat (Società Alpinisti Tridentini) di Trento ed il prezioso intervento del Nucleo Elicotteri della Provincia Autonoma di Trento.

Assetti specifici del reparto sono stati impiegati per effettuare le demolizioni e il ripristino ambientale del Sacrario Militare di Cima Grappa, altri team specialistici per intraprendere una ricerca speditiva e recupero di manufatti esplosivi e residui ferrosi derivati, nel comprensorio montano della Valdurna. il 2° reggimento genio guastatori della Brigata Alpina “Julia" ringrazia il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, sempre a fianco del reggimento per assicurare il supporto sanitario nelle operazioni.

Grande soddisfazione per l’assegnazione della Croce di Argento al Merito dell’Esercito come riconoscimento per l’attività svolta a supporto della comunità. La croce conferita dal Presidente della Repubblica è stata appuntata sulla Bandiera di Guerra in occasione della solenne cerimonia che ha avuto luogo a Bolzano lo scorso 4 novembre.