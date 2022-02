«Dal Brasile in Trentino per trent’anni, ma ora da tre non posso più venire»

TRENTO. In attesa delle modifiche annunciate anche sulle nuove modalità di flussi turistici legati al Covid, c’è chi ha scritto a “Dillo al Trentino” dal Brasile per raccontare tutta la sua frustrazione di chi da oltre due anni non è più potuto tornare in Trentino, la meta del cuore da oltre trent’anni.

Un primo momento di sblocco è avvenuto nei giorni scorsi, quando il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza per quanto riguarda i turisti provenienti dall’Unione Europea, ai quali proprio dallo scorso 1 febbraio basterà il Green Pass per arrivare in Italia. Ora novità sono state annunciate anche per i turisti extra Ue, ma ancora nulla è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A scrivere una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it è Aldo, che spera che a breve la situazione si possa sbloccare e invita in tal senso tutti i politici ad impegnarsi affinché la libera circolazione del turismo possa finalmente riprendere.

Scrive Aldo: «Buongiorno, ho letto sul Trentino nei giorni scorsi un servizio sul Green Pass per i turisti stranieri con l’appello dell’assessore provinciale Roberto Failoni al governo affinché si possa sbloccare definitivamente la situazione.

Finalmente qualcuno ha acceso, senza paura, una luce su questo argomento.

Sono cittadino italiano, 60enne ma vivo in Brasile fin da giovane. Da più di 30 anni torno in Trentino due volte all’anno per fare arrampicate e trekking, conosco tutti e tutti mi conoscono.

Conosco ogni montagna, ogni fiume, ogni sentiero.

Sicuramente lascio una bella cifra alla mia Agenzia Immobiliare di fiducia, ai supermercati, ai tabaccai, ai ristoranti alle cabinovie, e così via.

Purtroppo da quasi tre anni non posso nemmeno pensare di rivedere le mie montagne.

Nei 2020 e 2021 va bene, sono d’accordo, in questi anni la pandemia faceva paura ma adesso io e sicuramente tanti altri turisti stranieri abbiamo preso le giuste misure di sicurezza.

Io non sono mai stato infetto, ho fatto le tre dosi del vaccino (con i vaccini approvati dal Ministero della Salute Italiano) e posso fare tanti tamponi quanti richiesto dalle autorità.

A titolo di curiosità, sono andato in Francia e Spagna usando soltanto il Certificato emesso dalle autorità sanitarie brasiliane e sono tornato vivo!

Magari il premier Draghi ed il ministro Speranza possano fare qualcosa per l’economia delle regioni turistiche e per chi come me, respirano l’Italia», conclude Aldo.

