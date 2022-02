Da Valfloriana a Campiglio, torna il Carnevale dopo la pandemia

TRENTO. In un giorno dove la guerra in Ucraina stride con qualsiasi festeggiamento, inizia oggi (giovedì grasso 24 febbraio) la settimana clou del Carnevale.

Dopo due anni di pandemia che ha allontanato maschere e sfilate, in diverse località del Trentino si torna in piazza con le maschere e un grande bisogno di leggerezza.

A Trento non ci saranno le solite sfilate dei carri e gli appuntamenti di piazza ma non mancano le occasioni di svago e divertimento, iniziando dalle giostre in piazza Fiera.

Invece, per il resto del territorio, sono varie le opportunità offerte. Con musica, colori e carri allegorici: la tradizione a Carnevale è protagonista.

Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26, a Rovereto (sabato all’Oratorio Rosmini), Carnevale dei Bambini 2022.

Sempre domani, giovedì 24 febbraio a Palazzo Maffei di Lavis, “Frotole e Facetie”.

Sabato 26 e domenica 27 febbraio, a Grauno Altavalle, Gran Carnevale di Grauno 2022.

Sabato 26 a Valfloriana, “El Carneval de Valfloriana – I Matoci”.

Sabato 26 febbraio, a Col de Lin di Campitello di Fassa, “Slittata al chiaro di luna con “Ieses da corni”.

Domenica 27 febbraio, dalle 14.30 alle 17, a Rovereto, Carnevale dei Bambini all’Oratorio Rosmini, via Clemente Rebora 3.

Martedì 1 marzo, in piaz de Sotegrava a Moena, “Festa in maschera per bambini”.

Da lunedì 28 febbraio al 4 marzo, a Madonna di Campiglio, Carnevale Asburgico.

Martedì 1 marzo, a Grauno Altavalle, Gran Carnevale di Grauno 2022.

Martedì grasso al Muse

Martedì 1 marzo, in pieno spirito di Carnevale, il Muse propone “Scherzi in Natura”, un pomeriggio di attività, laboratori e corner informativi che, declinati in chiave scientifica, giocheranno proprio sui temi del mascheramento e dello scherzo. Come immagine promozionale dell’evento è stato scelto un allocco di Lapponia, animale campione di mimetismo grazie al suo piumaggio che richiama perfettamente i colori della corteccia degli alberi.

Tra le attività in programma, tutte comprese nel biglietto d'ingresso al Museo, il laboratorio “Le maschere degli animali”, in collaborazione con lo Studio d’Arte Andromeda di Trento, il laboratorio “My handimals” e particolari corner tematici su illusioni ottiche e il camuffamento nel mondo animale e vegetale. E’ consigliata la prenotazione. C.L.