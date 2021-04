Crescono i trattamenti con i monoclonali: in Trentino coinvolti 10 pazienti

TRENTO. Sono 2.140 i pazienti inseriti nei registri di monitoraggio degli anticorpi monoclonali in Italia, per un totale di 150 strutture prescriventi in 20 regioni. A

d aggiornare i numeri è l'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), con il secondo Monitoraggio sugli Anticorpi Monoclonali per Covid-19 appena pubblicato sul portale e che vede una crescita delle somministrazioni.

Solo nella settimana dal 9 all'15 aprile sono state 736 le prescrizioni, con una media di circa 105 al giorno, pari a un aumento del 13,5% rispetto alla settimana precedente, quando erano state 647.

In 4 settimane dall'arrivo delle dosi, sono state 2.006 le prescrizioni di anticorpi al netto di quelle senza dispensazione, di cui 1.036 (il 51%) con la combinazione con bamlanivimab e etesevimab, 647 con bamlanivimab e 172 con casirivimab e imdevimab.

Questa la distribuzione regionale: Veneto (386), Lazio (293), Toscana (237), Lombardia (161), Campania (130), Puglia (125), Piemonte (119), Sicilia (89), Marche (88), Liguria (82), Valle d'Aosta (68), Friuli Venezia Giulia (57), Umbria (43), Emilia Romagna (38), Abruzzo (37), Basilicata (18), Sardegna (14), Provincia di Trento (10), Molise (6), Calabria (5). Mentre nessuna prescrizione è stata fatta nella Provincia autonoma di Bolzano.