Covid, quinto giorno senza vittime in Trentino. E 6 mila nuovi vaccinati

TRENTO. Quinto giorno senza morti per Covid in Trentino . Il numero dei nuovi contagi – informa l’Azienda sanitaria – si ferma nelle ultime 24 ore a 59.

Sempre nelle ultime 24 ore registrano oltre 6.000 dosi di vaccinazioni somministrate mentre 78 nuove guarigioni portano il totale a 42.203.



Ecco altri dettagli. Su 981 tamponi molecolari analizzati (660 all’Ospedale Santa Chiara e 321 alla Fem) sono 19 i nuovi casi positivi individuati. I molecolari hanno confermato anche 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Di questi ultimi, ieri ne sono stati notificati 1.714 che hanno individuato 40 soggetti positivi.

Fra i nuovi contagi ci sono 10 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (2 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 7 tra 14-19 anni) e le classi in quarantena ieri erano 60. Fra le categorie più mature invece spicca ancora una volta l’assenza di contagi fra ultra ottantenni, mentre ci sono 3 contagi in fascia 60-69 anni e 1 tra 70-79 anni.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 80, di cui 18 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri, uno in più rispetto alle dimissioni che sono state 7.

Come detto prosegue con intensità la campagna vaccini: questa mattina si è raggiunta quota 213.497; la cifra comprende 44.711 richiami e le dosi riservate alle categorie over 80 (57.174), quella tra i 70-79 anni (45.495 dosi), infine la fascia 60-69 anni (45.296 dosi).