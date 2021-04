Covid, nessuna nuova vittima in Alto Adige

BOLZANO. Non ci sono vittime per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige, il numero dei morti resta dunque fermo a 1157. Complessivamente sono 137 i nuovi contagiati. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 1.323 tamponi molecolari a cui si aggiungono 7945 test antigenici.

A livello provinciale ad oggi (21 aprile) sono stati effettuati in totale 547.919 tamponi su 209.538 persone.

Rimane sostanzialmente stabile la pressione sugli ospedali: 61 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 44 nelle strutture private convenzionate (postacuti rispettivamente ricoverati da RSA), 2 persone in isolamento a Sarnes.

Per quanto riguarda le terapie intensive, i ricoverati nelle ultime 24 ore salgono da 15 a 16. Le persone in quarantene/isolamento domiciliare sono 2.571. Aumentano di 94 i guariti totali, ora sono 69.638.