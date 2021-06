Covid, l’Alto Adige è a zero contagi

BOLZANO. Doppio zero in Alto Adige. Non ci sono decessi per Covid e soprattutto non ci sono nuovi contagi.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 270 tamponi molecolari. Nessun positivo nemmeno dai 575 test antigenici.

A livello provinciale ad oggi (21 giugno) sono stati effettuati in totale 590.525 tamponi su 221.756 persone.

I decessi sono fermi a 1180 da inizio pandemia. In ospedale restano ricoverate 9 persone, di cui tre in terapia intensiva.

Sono 22 i pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, sono 476 quelle in quarantena o isolamento domiciliare.

I guariti totali salgono a 73.384 (+12).