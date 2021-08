Covid, in Trentino un’altra giornata senza decessi ma sono 22 i nuovi contagi

TRENTO. Nessun decesso per Covid nell’ultima giornata in Trentino: lo riporta il bollettino di venerdì 6 agosto 2021 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono 22 i nuovi casi di contagio registrati, di cui 9 al molecolare e 13 all’antigenico, a fronte di 527 tamponi molecolari e ben 2.147 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dodici i pazienti ricoverati, nessuno in rianimazione. Si conta pertanto un nuovo ricovero. Ancora un balzo in avanti per i guariti, +54, per un totale che arriva a 44.843 da inizio pandemia.

Dei nuovi positivi, uno ha tra i 6 e i 10 anni e 4 sono nella fascia 14-19 anni. Altri 2 casi riguardano la fascia 60-69 anni e ulteriori 2 casi quella dagli 80 anni in su. Continuano le vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 593.430 dosi di vaccino anti-Covid (di cui 253.166 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 67.017 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.644 dosi e tra i 60-69 anni 104.750 dosi.