Covid, in Trentino “solo” 35 nuovi contagi

TRENTO. Sono 35 i nuovi casi positivi al covid-19 rilevati in Trentino tramite quasi 5.000 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel darne notizia conferma anche l’assenza di decessi, mentre i ricoveri in ospedale salgono da 21 a 22 dopo che ieri (14 novembre) è stata accolta una nuova persona: i pazienti in rianimazione restano 3.

Numeri buoni se confrontati con quelli del vicino Alto Adige dove nelle ultime 24 ore ci sono stati 233 nuovi casi e i ricoverati sono 84 di cui 9 in rianimazione.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 35 contagi, nessun decesso Sono 35 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 22, dei quali 3 in rianimazione. Nessun decesso.

Nel dettaglio, ieri sono stati effettuati 4.454 tamponi antigenici dei quali 21 sono risultati positivi. I molecolari invece sono stati 318 dai quali sono emersi 14 nuovi contagi e in più sono state confermate anche 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Spicca il fatto che ci sono ancora numeri relativamente alti fra gli anziani (6 over 70 e 1 ultra ottantenne), ma anche fra i bambini (3 con meno di 2 anni, 1 fra 3-5 anni e 2 fra 6-10 anni). Ieri le classi in quarantena erano 5.

Sul fronte della campagna vaccinale, questa mattina siamo arrivati a quota 810.801, cifra che comprende 371.178 seconde dosi e 23.262 terze dosi.

I 62 nuovi guariti infine portano il totale a 48.153.