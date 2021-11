Covid, in Trentino sale a 42 il numero di ricoveri in ospedale

TRENTO. È un dato in crescita quello relativo ai contagi giornalieri in Trentino: 164 quelli riportati nel bollettino di oggi, 20 novembre, rilevati da oltre 9.000 tamponi.

Intanto in ospedale attualmente sono curate 42 persone (ieri erano 39), 6 delle quali in rianimazione: ieri ci sono stati 8 nuovi ricoveri ma nel frattempo sono stati dimessi anche 5 pazienti.

Fortunatamente anche oggi resta a zero l’indicatore dei decessi.

Nel dettaglio, ieri sono stati effettuati 869 tamponi molecolari che hanno individuato 73 nuovi casi positivi e confermato ben 85 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Positive anche 91 persone che hanno fatto un tampone rapido: 8.265 i test effettuati ieri.

Tra i nuovi positivi ci sono ben 4 bambini di nemmeno 2 anni, 7 in fascia 3-5 anni, 13 fra 6-10 anni, 10 in fascia 11-13, 11 fra 14-19 anni.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video In Trentino 164 nuovi contagi per il Covid e 3 ricoveri in più Sono 8 i pazienti ricoverati per Covid negli ospedali trentini nelle ultime 24 ore, a fronte di 5 dimissioni: il totale attuale è di 42 ricoverati. Zero i decessi, 164 i nuovi positivi: ecco i dati in Trentino nella nostra videoscheda

La concentrazione maggiore è nella fascia 40-59 anni con 51 nuovi casi. 10 contagi anche fra gli ultra ottantenni e 12 fra 70 e 79 anni. Nella fascia 60-69 anni i contagiati sono invece 14.

Le vaccinazioni intanto proseguono: questa mattina sono arrivate a quota 819.794, di cui 373.538 seconde dosi, mentre le terze dosi sono arrivate a 28.775. 30 nuovi guariti infine portano il totale a 48.335