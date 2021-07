Covid, in Trentino pochissimi contagi ma sono tutti giovani

TRENTO. Per il settimo giorno consecutivo non si registrano decessi da Covid-19 in Trentino ed i contagi continuano a rimanere limitati: su circa 1400 tamponi ne sono emersi infatti solo 6. Intanto le vaccinazioni sono a quota 471.519.

Solo 1 caso di guarigione in più rispetto a ieri (totale 44.371) e restano solo 2 le persone ricoverate in ospedale, con la rianimazione fortunatamente senza pazienti covid.

Ieri sono stati analizzati 223 tamponi molecolari che hanno individuato 3 nuovi casi positivi e confermato 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.153 ed anche in questo caso i positivi sono 3.

Nessun contagio fra gli over 60, mentre ce ne sono 3 (fra i nuovi di oggi) in fascia 14-19 anni. Il totale delle vaccinazioni fin qui somministrate include 186.806 seconde dosi, 66.052 dosi effettuate su ultra ottantenni, 85.964 in fascia 70-79 anni e 96.143 tra 60 e 69 anni.