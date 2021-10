Covid, in Trentino muore un altro 80enne non vaccinato

TRENTO. Non ce l’ha fatta purtroppo uno dei pazienti ricoverati in rianimazione per il Covid. Il bollettino di oggi (9 ottobre) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari certifica infatti il decesso di un uomo, ottantenne, non vaccinato. In rianimazione al momento si trovano altri 3 pazienti mentre ulteriori 13 sono ricoverati in altri reparti.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 22 contagi, un decesso Sono 22 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 13. Un decesso.

Boom di tamponi rapidi anche ieri (ben 3.703) che hanno individuato 12 nuovi casi positivi. Accanto a questi anche 588 test molecolari che si sono rivelati positivi in 10 casi, ai quali si affiancano altrettante conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i 22 nuovi contagiati di oggi ci sono anche 3 ultra ottantenni ed altri 3 in fascia 60-69 anni. Ci sono anche 5 bambini o ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 19 anni.

Ieri le classi in quarantena erano 5. I guariti oggi sono 29 per un totale di 46.887.

Salgono a 757.611 le vaccinazioni finora somministrate, di cui 347.583 seconde dosi e 4.482 terze dosi.