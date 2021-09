Covid, in Trentino le dimissioni superano i nuovi ricoveri

TRENTO. Sono 315.000 i trentini che hanno ricevuto doppia dose di vaccino finora, su un totale di quasi 700.000 somministrazioni. Il dato è contenuto nell’ultimo bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa anche oggi, 2 settembre, dell’assenza di decessi e di altri 37 nuovi contagi nel frattempo intervenuti.

Intanto 17 guariti in più portano il totale a 45.667.

Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 546 tamponi molecolari dai quali sono emersi 12 nuovi casi positivi; confermati inoltre 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.923, una cifra quindi ancora sostenuta che ha permesso di identificare 25 nuovi casi positivi.

Nel complesso a contrarre il contagio sono stati 2 piccolissimi (0-2 anni), 1 bambino fra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni.

Ci sono contagi anche nelle fasce più anziane: 3 hanno tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

Il bollettino dei contagi in Trentino: 37 nuovi casi Sono 37 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore: non si registrano decessi per Covid-19, mentre in ospedale i pazienti ricoverati sono 18, nessuno in rianimazione.

Migliora la situazione negli ospedali dove ieri le dimissioni sono state il doppio dei nuovi ingressi (4 contro 2): il totale dei pazienti in questo momento è pari a 18; nessun caso in rianimazione.

Ecco i dettagli sulle vaccinazioni aggiornato a questa mattina: 691.677 somministrazioni delle quali 314.934 si riferiscono a seconde dosi; 67.578 dosi ad ultra ottantenni; 90.987 in fascia 70-79 anni e 108.029 dosi tra i 60-69 anni.